Kocasinan, 2023 yılında 2 bin 804 mutlu evliliğin temelini attı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 804 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

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  • 01.01.2024 10:44
  • Güncelleme: 01.01.2024 12:13
Kocasinan, 2023 yılında 2 bin 804 mutlu evliliğin temelini attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 804 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan yeni nikah salonunda nikahlarını kıydığı çiftlerin mutluluklarına ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, “Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun” dedi.

Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir nikah salonu kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni nikah salonunda çiftler, en mutlu ‘Evet’ini çok daha modern bir salonda diyor. Çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Yaklaşık 9 aydır daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla hizmete sunduğumuz yeni nikah salonu, Kayseri’mize çok yakıştı. Hem açık havada hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada ‘Evet’ diyor. Böylesine nezih bir ortamda çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Modern salon ve açık havada evlenen çiftler ise unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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