Kocasinan Araç Bakım Atölyesi, Sanayi Sitesi gibi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi’nin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını belirterek; "Atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi’nde; elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor gibi bölümlerin bulunduğu alanın önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi sayesinde çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve ekonomik hale getirildiğini vurguladı. Tesislerin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç-gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Atölyemizde parklar, bahçeler ve kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve birçok başka ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynırlarını tamir ediyor, boyuyor ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra, araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamiratı, boya işlemleri, motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastik değişimleri de tesislerimizde yapılıyor. Bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.