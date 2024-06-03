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Kocasinan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

 Kocasinan Belediyesi'nde 3 Haziran 2024 Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 ana, 4 ek gündem olmak üzere 13 madde karara bağlandı.

Kocasinan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

 Kocasinan Belediyesi’nde 3 Haziran 2024 Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 ana, 4 ek gündem olmak üzere 13 madde karara bağlandı.

Kocasinan Belediyesi haziran ayı Meclis Toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 9 asıl, 4 ek olmak üzere toplam 13 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

1ha

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