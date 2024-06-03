Sakarya Mahallesinde binaya giren hırsızlar kameralara yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir binaya giren hırsızlar kameraya yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bir binaya hırsızlık amacı ile giren 3 kadının görüntüleri apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. kameraya yakalanan hırsızları fark eden bina sakinleri polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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