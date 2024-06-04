Kocasinan'da Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verildi

Kocasinan Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik KVKK’da yapılan reformlar ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleriyle ilgili bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, ‘Kişisel Verilerin Korunması’nın önemi vurgulandı.

Kocasinan Belediyesi’nin personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi KVKK Uzman Tuğba Karaman, KVKK hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından Erciyes Anadolu Holding personellerinden DPO Özlem Duran ve GRC Uzmanı Tuğba Nur Öksüm tarafından bilgi formatları, bilgi güvenliği, bilgi güvenliğinin önemi, şifre güvenliği, kişisel veriler, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve KVKK’da yapılan reformlar hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Kişisel verilerin korunmasının büyük önem verdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair usullerin eksiksiz uygulanmasını en iyi yapan belediyeyiz. Kanunun ilk çıktığı günden beri gerek personel konusunda gerekse altyapı konusunda en iyi şekilde uyguluyoruz. Özellikle hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.