KOM ekiplerinden yılbaşı öncesi operasyon
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
- 29.12.2023 10:22
- Güncelleme: 29.12.2023 10:26
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı ’Çengel-5’ operasyonları çerçevesinde Kayseri KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İHA
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