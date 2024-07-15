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  • KOM ekiplerinin çalışmalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

KOM ekiplerinin çalışmalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 adet silah ele geçirildi.

KOM ekiplerinin çalışmalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 adet silah ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, aranan şahıslar kapsamında da 3 şahıs yakalandı.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak olup şahıslar adli makamlara sevk edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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