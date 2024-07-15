Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı

Kayseri’nin Tomarza İlçesinde olgunlaşan hububat ürünleri için hasat zamanı başladı.

Tomarza ilçesinde her yıl Temmuz ayı içerisinde başlayan hububat hasadı bu sene yağışların bol olması nedeniyle Temmuz ayının ortalarına doğru başladı. 2024 yılı Temmuz ayına girilmesi ile birlikte ilçeye gelen biçerdöverler ilçenin dört bir yanında bulunan buğday, arpa ve çavdar ekili arazileri biçmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Tomarza’da 2024 yılı içerisinde 170 bin dekar araziye buğday, 141 bin dekar araziye arpa ve 9 bin 500 dekar araziye ise çavdar ekimi yapıldı. İlçe çiftçileri de yaptıkları açıklamalarda, “Tomarza’mızda 2024 yılı hasat zamanı başlamıştır. Kıraç arazilerimizin hasadını tamamlayıp sulu arazilerimizde hasat zamanına gireceğiz. 2024 yılı içerisinde kış aylarımızda ve bahar aylarında çok güzel yağış olması nedeniyle bu sene Allah’a şükürler olsun ki mahsullerimiz çok güzel verimli geçiyor. Bu sene kıraç arazilerden 1 dekara 130 kilogram hasat elde ederken sulu arazilerden ise 1 dekara ise 600-700 kilogram elde ettik. Bu vesile ile hasat zamanı başlaması ile birlikte hem çiftçilerimizi hem de vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yangına sebebiyet verecek hiçbir şeyi araziye veya yollara atmasınlar. Bu yüzden Tomarzalı kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. 2024 yılı hasat zamanı ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandılar.