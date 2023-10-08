Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı
Tacettin Veli Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
- 08.10.2023 18:43
- Güncelleme: 08.10.2023 18:43
Olay saat 17.00 sularında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Çıkmazı'nda meydana geldi. Mahallede oturan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve tüfekli kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tüfekle, 2 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri kavga ile ilgili soruşturma başlatırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
1ha
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