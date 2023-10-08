Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

Olay saat 17.00 sularında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Çıkmazı'nda meydana geldi. Mahallede oturan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve tüfekli kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tüfekle, 2 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri kavga ile ilgili soruşturma başlatırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.