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Kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de kontrolden çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Nevşehir çevreyolu sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malatya’dan Aydın’a gittiği öğrenilen Arif B.’nin kullandığı 09 FB 044 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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