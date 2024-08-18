Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna böyle daldı

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna dalmıştı, kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna böyle daldı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna dalmıştı, kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Kırşehir’de Güneykent yolu üzerinde 4 gün önce meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında benzin istasyonuna daldı. Savrulan otomobil hızla benzin istasyonu pompalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazadan olay yerinden kaçmıştı. Yaralananın olmadığı kazada otomobilin benzin pompasına çarpma anının ise güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Kayseri Gündem

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