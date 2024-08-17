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Sivasspor'dan Kayseri maçı sonrası galibiyet pozu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor'dan Kayseri maçı sonrası galibiyet pozu
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor’a konuk oldu. Uros Radakovic’in attığı gollerle maçı 2-1 kazanan Yiğidolar, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Eyüpspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayserispor karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, ’Kayseri hatırası’ notu eklendi.

İHA
Kayseri Gündem

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