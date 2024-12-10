Polis ekipleri 4 bin 927 kişiyi sorguladı 

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 27 şok uygulamada 4 bin 927 kişi ve 2 bin 408 oto sorgusu yapıldı, 183 park/bahçe kontrol edildi, 8 aranan şahıs yakalandı.

Polis ekipleri 4 bin 927 kişiyi sorguladı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından 38 ekip 106 personnel yapılan 27 şok uygulamada;  4 bin 927 kişi ve  2 bin 408 oto sorgusu yapıldı, 183 park/bahçe kontrol edildi, 8 aranan şahıs yakalandı, 7 kişi hakkında toplam 8, 65 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlem başlatıldı, 2 yoklama kaçağı kişi işlem yapıldı, 1 adet Ruhsatsız tabanca, 2 adet Kuru Sıkı Tabanca, 15 adet fişek, 1 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet plakasız motosiklet, 1 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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