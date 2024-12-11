KSO'da Model Fabrika Eğitimleri devam ediyor

İsmail Tartuk: “12-13 Aralık'ta Erciyes Üniversitemizde Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı var. Burada biz de Kayseri Sanayi Odası olarak destekçiler arasındayız. Hatta yönetim kurulu üyelerimiz de programa katılarak destek verecekler. Programın yine tasarlanmasında, özellikle AR-GE ve tasarım merkezlerimizde programa yönlendirme anlamında da etkin rolü oynadığımız söylenebilir” dedi.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın ile Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Tartuk, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.



Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Tartuk, model fabrikada ciddi bir uyum içerisinde olduğunu vurguklayarak, farklı projeler geliştirdiklerini söyledi. Tartuk, "Mesela daha önce uluslararası göç ve dayanışma derneğinin Birleşmiş Milletler Gıda Fonu'yla gıda fonundan aldığı destek vardı. O destek kapsamında Kayseri'de özellikle mesleki eğitim ihtiyacının karşılanması anlamında bazı kurslar açtık Burada yine model fabrikamızın koordinasyonunda açtık. Mesela yalın dönüşüm eğitimini, model fabrikamıza verdik. OSB Teknik Kolejimizle, operatör kursu açtık. Bunun bir ayağı model fabrikamızda yürüttük. Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri projesi vardı. Orada da aslında farklı konsorsiyumlar vardı. O konsorsiyumun başvurusunda da bir model fabrikamız Abdullah Gül Üniversitemizle beraber başvurduk. Ve burada biz Kayseri olarak sanayi işbirliği noktasının anlamında da farklı bir yere doğru evirmek istiyoruz. Burada da üniversite sanayi araştırma iş birliği vakfımız var. Bu vakıfta daha önceki yıllarda aslında istediğimiz üzere çalışmadı ama şu an son yıllarda özellikle hem başkanımızın hem rektörlerimizin öncülüğünde burayı aktif hale getirmek istiyoruz ve aktif faaliyetler yapmak istiyoruz 12-13 Aralık'ta Erciyes Üniversitemizde Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı var. Burada biz de Kayseri Sanayi Odası olarak destekçileri arasındayız. Hatta yönetim kurulu üyelerimiz de programa katılarak destek verecekler. Programın yine tasarlanmasında, özellikle AR-GE ve tasarım merkezlerimizde programa yönlendirme anlamında da etkin rolü oynadığımız söylenebilir. Aslında üniversite sanayi iş birliği kavramının Türkiye'de yıllardır dillendirilen ama böyle bir hani istediğimiz düzeyde yol alamadığımız bir kavram diyebiliriz" diye konuştu.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın ise, Sanayicilerin Kayseri Model Fabrika'yı tanıması ve bilinirliğinin giderek arttığını belirterek şöyle konuştu; Bir anda daha fazla talep gelse de bizim bunu kaldırmakla ilgili biraz ekstra çalışma ihtiyacımız olacak. Ama bu yıl ödül süreci başlattık. Bu tür Faaliyeti olan firmalarımız projeleriyle başvurursa model fabrikaya, bağımsız değerlendiricilerimiz vasıtasıyla bunları değerlendirip bir ödül sunacağımızı sene başında ilan etmiştik. On üç projemiz başvurdu. Bu model fabrikada hizmet alsın ya da almasın. Hiç önemli değil. Hedef kitle özellikle ilk başta Kayseri'deki firmalarımız sonra çevre illerden de başvurular olursa memnuniyetle onları da cevaplayacağız. Bu kapsamda; 13 proje yarıştı, bağımsız değerlendiricilerimiz, kalibrasyon konusunda ciddi eğitimler aldıktan sonra sahaya inip her bir projeyi tek tek değerlendirdi. Bir projeye en az üç değerlendirici atadık ve epey hassas bir değerlendirmeden sonra geçtiğimiz ay Ticaret Odamızın konferans salonunda ödüller sahiplerini buldu."