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Otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan şahıs yakalandı.

Otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan şahıs yakalandı.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan şahıs yakalandı.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan şahıs yakalandı.


Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Bir otomobilden motor parçaları ve ses sisteminin çalınması’ olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.K.D. (24) isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin aracında  yapılan aramalarda hırsızlığa konu çalıntı malzemeler ele geçirilerek sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

Yakalanan E.K.D. hakkında,  gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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