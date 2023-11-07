Kültepe'deki yeni bulguların geçmişi 7 bin yıla dayanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesine ziyarette bulunarak, kazı çalışmalarında elde edilen ve geçmişi 7 bin yıla dayanan kap, heykel ve heykelcik türündeki son bulguları inceledi.

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  • 07.11.2023 11:43
  • Güncelleme: 07.11.2023 12:53
Kültepe'deki yeni bulguların geçmişi 7 bin yıla dayanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesine ziyarette bulunarak, kazı çalışmalarında elde edilen ve geçmişi 7 bin yıla dayanan kap, heykel ve heykelcik türündeki son bulguları inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti. 6 bin yılı aşan tarihi ile Kayseri’nin kadim geçmişine ışık tutan ve 75 yıldır kazı çalışmaları süren Kültepe Kaniş-Karum konusunda destek veren, projeler sunan ve projeleri gerçekleştirme doğrultusunda gerekli çalışmaları yürüten Başkan Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi, Kültepe’yi şehre, tarih ve arkeoloji dünyasına kazandırmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, 2023 yılındaki Kültepe kazılarında, Kalkolitik Çağ olarak adlandırılan dönemden ve hemen sonrasındaki Eski Tunç Çağı dönem yapılarında bulunmuş olan kaplar, heykel ve heykelcikler, Homer’in destanlarında da adı geçen ve arkeoloji literatüründe ’depas’ olarak adlandırılan çift kulplu bardaklardan örneklerin yer aldığı bulguları inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalara ve verilen emeklere vurgu yaptığı konuşmasında, “Yapılan çalışmalar, verilen emekler boşa gitmiyor. Gördüğünüz gibi ürünler çıkmaya devam ediyor. Tarihi bakımdan da 6 bin yıllık geçmiş, 7 bin yıla doğru ilerliyor. İnşallah iddialı bir şekilde Kültepe Kaniş-Karum’da bir bakıma en önemli çalışmaları yapıp, müze fikriyle de bunu hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz” dedi. Ziyareti esnasında yaptığı konuşmada Büyükkılıç, Kayseri’de değişik çalışmalara imza atılacağına inandığını ifade ederek, “Fikri Hocamızın kıymetli ekibine ve bakanlığımıza, vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri’miz de inşallah bu anlayış içerisinde çok daha farklı çalışmalara imza atılacağına da inanıyorum” diye konuştu. Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu ise Kültepe’nin kazı çalışmalarında 75’inci yılın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti;

“Kültepe’nin 75’inci yıl kazıları hemen hemen tamamlanmak üzere. Temmuz ayından itibaren bu kazılara devam ediyoruz ve bu sene sanıyorum yine bereketli bir sezon geçirdik. Burada gördüğünüz eserler bir kısmı, bu eserlerin daha fazlası restorasyonda.”

Bu sene kazıların bereketli ve rahat geçtiğini dile getiren Kulakoğlu, destekleri için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu sene kazılar bereketli geçti çünkü bu sene rahat çalışma imkânı bulduk. Başta bakanlığımız ve büyükşehir belediyesi olmak üzere onların, katkıları ile büyük destekleri ile bu çalışmaları yapabildik. Destekleri için başta başkanım olmak üzere tüm Kayseri’ye çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu. Büyükkılıç ziyarette, Kültepe’deki son çıkan bulguları Kazı Başkanı Kulakoğlu’nun rehberliğinde tek tek inceleyerek bilgi alırken, höyük ve Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni ziyaret için gelen vatandaşlarla da görüşerek sohbet etti.

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İHA

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