'Laf atma' cinayeti sanığına 18 yıl hapis

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında başına aldığı darbe sonucu 29 yaşındaki Ahmet Çamlı'nın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan B.E.(21) hakkında karar verildi. 'Haksız tahrik' indirimi uygulanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

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  • 09.12.2022 13:37
  • Güncelleme: 09.12.2022 13:37
'Laf atma' cinayeti sanığına 18 yıl hapis

30 Ekim’de merkez Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaşlarıyla yolda yürüyen Ahmet Çamlı ile karşıdan gelen B.E. ve M.K. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet Çamlı darp edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çamlı 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden B.E. tutuklanırken annesi H.E, babası S.E. ve arkadaşı M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKATLAR BÜTÜN SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Bugün 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık B.E. tutuksuz sanıklar H.E, S.E., M.K., ile Ahmet Çamlı’nın annesi ve babasıyla taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan ölen Ahmet Çamlı’nın ailesinin avukatları Tayyip Doğan ile Raşit Keskinkılıç, “Tutuklu sanığın annesiyle babası ifade değiştirmiştir. Ahmet’in onlara saldırı girişimi yok. Sanıkların öldürme kastı vardır. Ahmet’in vücudunun 10 farklı yerinde darp izi vardır. Ahmet’in ‘burada küfür etmeyin’ demesi üzerine ‘gel ettirme’ diyerek cevap vermişlerdir. Tornavida ve sopalarla darbeliden Ahmet 12 gün sonra yaşamını yitirmiştir. Bütün sanıklar ceza almalıdır” ifadesinde bulundular. 

TUTUKLU SANIK B.E. SUÇLAMAYI REDDETTİ

Tutuklu yargılanan B.E. de savunmasında, “Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Eylemi ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi İstiyorum” dedi. Diğer Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.E. hakkında önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 18 yıla düşürdü. Tutuksuz sanıklar H.E., S.E. ve M.K. ise beraat etti.

1ha

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