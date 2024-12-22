Maç öncesi 'protokol' izdihamı
Süper Ligin 17'nci haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan müsabaka öncesi stadyumun protokol girişinde izdiham meydana geldi.
Kayserispor, Süper Ligin 17’nci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi protokol kapısından girmeye çalışan kalabalık grup izdihama neden oldu. Protokol kapısının dışında basın kapısından da girmeye çalışanlar görevlilere zor anlar yaşattı. Emniyet tedbirlerinin zaman zaman yetersiz kaldığı stadyum önünde kısa süreli tartışmalar da yaşandı.