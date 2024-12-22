Maç öncesi 'protokol' izdihamı

Süper Ligin 17'nci haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan müsabaka öncesi stadyumun protokol girişinde izdiham meydana geldi.

Maç öncesi 'protokol' izdihamı

Kayserispor, Süper Ligin 17’nci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi protokol kapısından girmeye çalışan kalabalık grup izdihama neden oldu. Protokol kapısının dışında  basın kapısından da girmeye çalışanlar görevlilere zor anlar yaşattı. Emniyet tedbirlerinin zaman zaman yetersiz kaldığı stadyum önünde kısa süreli tartışmalar da yaşandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MHP Kocasinan Başkanlığı 8'inci Bölge Teşkilatı açıldı
MHP Kocasinan Başkanlığı 8'inci Bölge Teşkilatı açıldı
Koramaz Vadisi Müzesi Ağırnas'ta hizmete açılıyor
Koramaz Vadisi Müzesi Ağırnas'ta hizmete açılıyor
Karlı yüksek dağda güneş enerji santrali kuruldu: Avantajı büyük
Karlı yüksek dağda güneş enerji santrali kuruldu: Avantajı büyük
Kayseri'de Galatasararay Heyecanı
Kayseri'de Galatasararay Heyecanı
Ürgüp Kayseri Yolu yine kan gölüne döndü! Genç kız hayatını kaybetti
Ürgüp Kayseri Yolu yine kan gölüne döndü! Genç kız hayatını kaybetti
Muğla'da üzücü olay: Sağlık Helikopteri Hastaneye Çarptı
Muğla'da üzücü olay: Sağlık Helikopteri Hastaneye Çarptı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!