MHP Kocasinan Başkanlığı 8'inci Bölge Teşkilatı açıldı

Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Başkanlığı 8'inci Bölge Teşkilatı açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan MHP Kayseri 2. İl Başkanı Bilgehan Hatip, "Mücadelemizde bugüne kadar yılmamakla alakalı bir sürü yemin etmiş ve yemininde durmuş insanlarız. Bundan mütevellit bölgemizin, özellikle Yeşil Mahalle'nin, Mithat Paşa'nın, Ülkücü Hareketin geçmişi hususunda birçok mücadele vermiş; şehitleri olan, gazileri olan bir mahalle ve bölge olduğu için buradaki arkadaşlarımızın da gerekli şekilde çalışacaklarına inanıyorum. Bundan dolayı açılışımızın hepimize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Açılışta emeği geçen başta ilçe başkanımız olmak üzere tüm kademelerdeki kıymetli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Allah razı olsun diyorum. Hepinize sayılar sunuyorum. Var olun, sağ olun" ifadelerini kullandı.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Önder ise şöyle konuştu; "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yoğun bir çalışma temposuyla koordineli bir şekilde bütün teşkilatlar çalışmaya çalışıyoruz. Bugün bölge başkanlığımızın 2'ncisini açıyoruz. Bizim 8'inci bölgemiz ama açılışını yaptığımız 2'nci bölgemiz. Bundan sonra 7 bölge başkanlığı daha açacağız. Biz bu bölge başkanlıklarını açarken; mahallelerde, bölgelerde teşkilatlar arasında bir koordine olsun daha sıcak, samimi, yani ayağa hizmet getiriyor gibi bir düşünce oldu. Buralarda bölgenin bütün dertlerine çözüm bulmak adına biz temsilen bölge başkanlarımız olacak.