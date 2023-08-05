Maharetli Eller, Pazarı Bekler

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek adına Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', 6 Ağustos Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 05.08.2023 10:13
  • Güncelleme: 05.08.2023 10:29
Maharetli Eller, Pazarı Bekler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek adına Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 6 Ağustos Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanında her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcısıyla buluşacak. Her zaman büyük ilgi gören pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Gerek el işi gerek ahşap ürünleri pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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