Makina Mühendisleri Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 17. Olağan Genel Kurul’da yeniden aday olduğunu açıklayarak, “Hep birlikte geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

MMO Kayseri Şubesi Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. Şube olarak 3 bin 500’ü aşkın üyelerinin olduğunu söyleyen Varol, “Şubemizin 17-18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan 17.Olağan Genel Kurulu ve Seçimini sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurmak istedik. Bugün TMMOB’un en büyük odası haline gelen makina mühendisleri odası, ülke ve toplum yararı doğrultusunda mesleki olarak birçok etkinlik düzenlemektedir. Şube olarak bizler, bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor, bir taraftan üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü destek çalışmalarını düzenliyor diğer taraftan da kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yapıyoruz. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat temsilciliklerimiz dahil olmak üzere 3 bin 500’ü aşkın üyesiyle büyük bir ailedir. Bünyemize ait olan AKM merkezimizde asansörlerin periyodik kontrolleri yapılmaktadır. Şu an itibari ile 43 ilçe ile protokolümüz vardır. Protokollerimizi genişletmek, daha fazla vatandaşımıza yardımcı olabilmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Yine aynı şekilde düzenli olarak devam ettiğimiz periyodik kontroller, bilirkişilik hizmetlerimiz, baca uygunluk kontrolü gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır. Üyelerimize yönelik düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim, seminer çalışmalarımız artarak devam ederken, özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik cv hazırlama ve mülakat teknikleri, iş görüşmesine hazırlık, pazarlamada analitik yaklaşım, mühendis ilişkileri yönetimi, mühendisler için satış yönetimi, makina emniyet yönetimi, risk değerlendirme uzmanlığı, Solidworks, Cadcam, analiz gibi teknik programlar, ileri düzey excel gibi kariyer ve mühendislik yaşamlarına katkı sağlayacak yeni eğitimler düzenlenirken; Endüstri 4-0, yapay zeka, karbon ayak izi, yalın kalite, sürdürülebilir enerji gibi güncel konulara yönelik eğitim çalışmalarımız ve sempozyum, kongre katılımı ile teknik geziler, Oda Üniversite İşbirliği Komisyonumuzun gündemine alınmış durumdadır” dedi.

Varol, yeni mezun ve iş arayan üyelerine istihdam sağlanması noktasında yardımcı olduklarını söyleyerek, “Firmalardan gelen talepler doğrultusunda özellikle yeni mezun ve iş arayan üyelerimizin, etkili bir özgeçmiş hazırlamasından başlayarak her aşamasında yanında olup istihdam sağlanmasına yardımcı olmaktayız. Bahsetmiş olduğumuz mesleki gelişimlere katkı sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra yoğun iş temposunda çalışan üyelerimize ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimize de birlik beraberlik ve kaynaşma anlayışı ile devam etmekteyiz. Sizlerin de bildiği üzere şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu yürütücülüğünü uzun süre başarı ile yapmış ve ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte büyük katkı sağlamıştır. Bu anlayış içerisinde mühendis istihdamının artırılması, meslektaşlarımızın özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi,

Katma değeri yüksek ürün üretimi ile şehrimiz ekonomisi ve teknolojisine katkı sağlanması, stratejik önemi bakımından uluslararası arenada ülkemizin güçlenmesine destek olması amacıyla Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi düzenledik. Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleri ile düzenlemiş olduğumuz sempozyumumuzda 60’ın üzerinde akademik bildirinin yanı sıra kalite sistemleri, patent, teşvikler ve stratejik iş birliği anlaşmaları konularında sunumlar yapılmıştır. Aynı zamanda MKE, ASFAT, AFGM, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEİ, ASPİLSAN ve AİRBUS gibi savunma sanayinin büyük firmaları, üretici firmalar ve üniversite öğrenci kulüplerinden oluşan sergimize 20 bini aşkın ziyaret gerçekleşmiştir. Sempozyumumuz devam ederken aynı zamanda ana yüklenici ve alt yükleniciler arasında B2B olarak adlandırılan özel ikili görüşmeler düzenlenmiştir. Bu görüşmeler neticesinde şehrimizde faaliyet gösteren firmalarımızla, TUSAŞ, ROKETSAN, ASPİLSAN, MKE, AFGM ve ASELSAN gibi savunma sanayimizin büyük firmaları arasında iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. Sempozyumumuz sonrasında ülkemizin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ’ın yeniden kurulması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Değerli rektörlerimiz, akademisyenlerimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde uluslararası olarak planladığımız sempozyumumuzun ikincisini 2024 yılı sonunda yapmak üzere çalışmalarımız başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde yardım kampanyaları düzenlendiğini söyleyen Süleyman Varol, “Şubat ayı içerisinde yaşadığımız deprem felaketleri ülkemizi derinden sarsmıştır. Depremlerin hemen ardından, TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu “Acil Dayanışma Çağrısı” gündemiyle toplantısını yapmıştır. İlk olarak deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için gerekli olan, güvenli barınma, ilaç, giyecek, gıda, ısınma gibi acil ihtiyaçların karşılanması çalışmaları yürütülmüştür. Kayserimize gelen depremzede vatandaşlarımız için; barınma, ev eşyası ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Kayseri ilimiz, yaşanan depremlerden çok etkilenmiştir. Bu nedenle büyük tehlike oluşturan asansörlerin deprem anında kullanımıyla alakalı, valiliğimizin bilgisi dâhilinde, belediyelerimizi ve siz değerli basın kuruluşları aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendirmek adına gerekli çalışmalar yapılmıştır. Makina Mühendisleri Odasına bağlı teknik personellerimiz, vatandaşlardan gelen talepler üzerine asansörlerin kontrollerini ücretsiz bir şekilde tamamlanmıştır. Kayserimizde yaşanan depremler, çevre illerde yaşanan depremleri hissetmenin dışına çıkarak merkez üssü depremler haline gelmiştir. İnşaat mühendisleri odası, jeoloji mühendisleri odası, jeofizik mühendisleri odası ve şehir plancılar odası başta olmak üzere TMMOB’a bağlı 14 meslek odası ile kayseri tabip odası, veteriner hekimler odası ve eczacılar odamızla şubemiz ev sahipliğinde bir araya gelerek “Kayseri Deprem Raporu” oluşturmuştur. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin görüşleri alınarak, TMMOB’a bağlı odalarımızın yapmış olduğu sempozyum, çalıştay ve kongre gibi bilimsel çalışmaların sonuç raporları ile kayseri 2021 İrap Raporu incelenerek yaklaşık bir ay gibi bir sürede raporumuz hazırlanmıştır. Bilgilendirmek ve alınması gereken önlemleri her detayı ile açıkladığımız raporumuz, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere ilçe belediyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmiştir” dedi.

“Geçmişte olduğu gibi çözüm üretmeye devam edeceğiz”

Süleyman Varol, düzenlenecek genel kurulda yeniden başkan adayı olduğunu ve çözüm üretmeye devam edeceklerini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca odamızın geleneksel gece ve plaket törenleri, hem şube merkezimizde hem de temsilciliklerimizde üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir. Hep birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonrada başarılı hizmetlere imza atmak, ülkemizin problemlerine kendi ölçeğimizde ve sorumluluk alanımızda çözümler üretmeye devam edeceğiz. 16. dönem şube danışma kurulu toplantısı yapılarak dönem içerisinde yaptığımız çalışmalar değerlendirilmiş ve danışma kurulu üyelerinin görüşleri, önerileri alınıp, planlamalar yapılmıştır. 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan danışma kurulu toplantımızda oy birliği ile yönetim kurulu başkanı olarak şahsım başkanlığında 17. Olağan genel kurul çalışmalarının yürütülmesi kararı alınmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmaları yakinen takip ederek takdir duygularını ifade eden il temsilciliklerimize, danışma kurulumuza, çok değerli üyelerimize teşekkür ederek, yönetim kurulum adına güvenlerine layık olmaya gayret göstereceğimizi ve meslekte birlik ruhuyla hareket edeceğimizi ifade etmek isterim. Danışma kurulumuzda oy birliği ile alınan karar neticesinde yapılacak olan genel kurulda yeniden Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığına adaylığımı siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla kamuoyunun bilgilerine sunuyorum.”