Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri belediyeciliği, model bir belediyeciliktir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında fedakârca görev yapan belediye personelini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Belediyeciliği, Türkiye’de kendisinden söz ettiren model bir belediyeciliktir, bunu sağlayan sizlersiniz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir aile anlayışı ve dayanışma içerisinde, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ederken, personelini de her fırsatta ziyaret ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasına giden Başkan Büyükkılıç, burada fedakârca görev yapan personel ile bir araya geldi. Personel, Başkan Büyükkılıç’ı alkışlarla sıcak ve samimi şekilde karşılarken, Büyükkılıç, tek tek çalışanlarla selamlaşıp, hem hâl ve hatırlarını sordu hem de talep ve önerilerini dinledi.

“Yüz Akımız, Gururumuz, Kahramanlarımızsınız”

“Yüz akımız, gururumuz, kahramanlarımızsınız” diye seslendiği mesai arkadaşlarına yönelik yaptığı konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan deprem afetlerinden ders çıkararak, süreç içerisinde Kayseri’yi, dirençli kent noktasında daha iyi bir seviyeye taşımak, yeşili daha önemseyen, daha çevreci bir kent olarak geleceğe taşımak amacında olduklarını vurgulayarak, milli manevi değerlere bağlılık içerisinde olmaya çalıştıklarını kaydetti.

“Bu Yük Benim Değil, Bu Yük Hepimizin”

Büyükşehir personeline, teşekkür ve dua ettiklerini belirten Büyükkılıç, “Bu anlayış içerisinde bu yükü hep beraber çekeceğimizi ifade ediyoruz. Bu yük benim değil, bu yük hepimizin” diyerek şunları paylaştı:

“Kurumumuzu sahiplenmek, işimizi sahiplenmek, ailemizi sahiplenmek, ülkemizi, vatanımızı sahiplenmek hepimiz için olmazsa olmazımız. Bunu sağlayan sizlerin gayreti, sizlerin duası, sizlerin çabası. Bizlerin de bu dönemde yeniden bir yük çekmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin elbette ki dayanışma içerisindeki anlayışıyla Kayseri’miz ve 16 ilçemizde el ele, gönül gönüle çalışma yapmak üzere bir yük verildiğini biliyorsunuz. Bu anlayış içerisinde bu yükü hep beraber çekeceğimizi ifade ediyoruz, bu yük benim değil, bu yük hepimizin. Çünkü beni tekrar aday olarak göstermeye sebep olan sizlerin yapmış olduğu gayretli çalışmalar, samimi çalışmalar, fedakâr çalışmalardır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 bin çalışanıyla el ele gönül gönüle inşallah daha güzel günlere diyorum.”

“Bunu Sağlayan Sizlersiniz”

Daha sonra hizmet binası içerisinde bir araya geldiği personele hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Sıcak ilginize teşekkür ediyoruz, Allah huzurumuzu bozmasın, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde, inşallah bu şehrimizi daha güzel, sizlerin gayretiyle daha iyi noktalara taşımayı lütfetsin, nasip eylesin. İyi ki varsınız, ailelerinize, yakınlarınıza, dostlarına selam söyleyin. Kayseri Belediyeciliği, Türkiye’de kendisinden söz ettiren model bir belediyeciliktir, bunu sağlayan sizlersiniz. Her kademedeki, her birimdeki kardeşlerimize, daire başkanlarımıza, müdürlerimize, mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisindeki birimleri de tek tek gezerek, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.