Mavi Marmara Şehitleri, Millet Bahçesi'nde anılacak

Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs Cuma akşamı, Mavi Marmara Şehitlerini anmak üzere bir program düzenleniyor.

Mavi Marmara Şehitleri, Millet Bahçesi'nde anılacak

Kayseri Millet Bahçesinde Cuma akşam namazı sonrası düzenlenen programda, İsrail terör saldırısına maruz kalan ve 10 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara gemisinin şehitleri, gemide yolculuk yapanlar tarafında yad edilecek.

Akşam ve yatsı namazının toplu olarak kılınacağı Mavi Marmara'nın yıldönümü programı, Millet Bahçesi'nin Talas Caddesi girişi yakınında yapılacak.

Mavi Marmara Şehitleri, Millet Bahçesi'nde anılacak

Haber Merkezi

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