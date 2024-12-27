Megafon ve siren kullanan sürücüye yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Megafon ve Siren kullandığı tespit edilen bir araç durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikali sonucu yapılan kontrollerde alkol metreye de üflemeyi reddeden araç sürücüsüne toplam 211 bin 958 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konuldu ve araç 30 gün trafikten men edildi.