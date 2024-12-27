Megafon ve siren kullanan sürücüye yüklü ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından megafon ve siren kullandığı tespit edilerek durdurulan araç sürücüsü denetim sırasında alkol metreye üflemeyi reddetti. Bu kapsamda sürücüye toplam 211 bin 958 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konuldu ve araç 30 gün trafikten men edildi.

Megafon ve siren kullanan sürücüye yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Megafon ve Siren kullandığı tespit edilen bir araç durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikali sonucu yapılan kontrollerde alkol metreye de üflemeyi reddeden araç sürücüsüne toplam 211 bin 958 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konuldu ve araç 30 gün trafikten men edildi.

Haber Merkezi

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