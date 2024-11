Melikgazi Belediyesi kar yağışı sonrası sokak hayvanlarını unutmadı

Melikgazi Belediyesi, Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin genelinde tespit edilen yemleme noktalarına yem ve mama bıraktı.

Birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak bir taraftan vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet ederken bir taraftan da diğer canlılar olan sokak hayvanlarımızı da gözetmemiz gerekiyor. İlçe genelinde sokak hayvanlarına mama desteğini yaz kış demeden sürdüren belediyemiz etkili olan kar yağışı sonrası soğuk kış günlerinde yiyecek bulma sorunu yaşayan sokak hayvanları için seferber oldu. Ekiplerimiz ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri ve beslenmelerine destek olmak amacıyla farklı noktalara mama ve yem dağıtımı yaptılar. Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle her zaman her şartta sevimli hayvan dostlarımızın yanındayız. Sokaktaki can dostlarımız kedi ve köpekleri kendi elleriyle besleyen ekiplerimiz, sokak hayvanlarına yönelik mama desteğini periyodik olarak kış boyunca devam ettirecek. Özverili çalışmaları için ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.