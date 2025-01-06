Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşümde hız kesmiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentsel dönüşüm denilince Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızı heyecanlandırıyoruz. İleriye dönük yapılar inşa ederek Melikgazi’yi yeniliyoruz. Gelişim için dönüşüm şart! Vatandaşlarımızı daha konforlu, daha güvenli, daha sağlıklı yapılarla buluşturuyoruz,” dedi.

Battalgazi Mahallesi, kentsel dönüşüm sayesinde tamamen yenilenmiş bir görünüme kavuşuyor. Sadece konutları değil, sosyal yaşam alanlarını da dönüştürdüklerini belirten Palancıoğlu, “1 bloktan oluşan 36 adet daire ve 3 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda ihalemizi gerçekleştireceğiz. Tüm müteahhitlerimizi ihalemize bekliyoruz. İhale hakkında detaylı bilgi almak isteyenler https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/battalgazi-mah-16714-ada-2-parsel-a-blok-36-daire-3-dukkan-kentsel-donusum-konutu-yapilmasi-isi adresini ziyaret edebilirler. Şimdiden Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun,” diyerek sözlerini tamamladı.