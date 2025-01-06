  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşümde hız kesmiyor

Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşümde hız kesmiyor

Melikgazi Belediyesi, şehrin dinamiklerine uygun, modern yaşam alanları oluşturma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Battalgazi Mahallesi'nde, 36 daire ve 3 dükkandan oluşan yeni bir bloğun inşası için 29 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da ihale düzenlenecek.

Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşümde hız kesmiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentsel dönüşüm denilince Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızı heyecanlandırıyoruz. İleriye dönük yapılar inşa ederek Melikgazi’yi yeniliyoruz. Gelişim için dönüşüm şart! Vatandaşlarımızı daha konforlu, daha güvenli, daha sağlıklı yapılarla buluşturuyoruz,” dedi.

Battalgazi Mahallesi, kentsel dönüşüm sayesinde tamamen yenilenmiş bir görünüme kavuşuyor. Sadece konutları değil, sosyal yaşam alanlarını da dönüştürdüklerini belirten Palancıoğlu, “1 bloktan oluşan 36 adet daire ve 3 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda ihalemizi gerçekleştireceğiz. Tüm müteahhitlerimizi ihalemize bekliyoruz. İhale hakkında detaylı bilgi almak isteyenler adresini ziyaret edebilirler. Şimdiden Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun,” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralamadan yargılanan sanık müebbet hapis cezası aldı
Bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralamadan yargılanan sanık müebbet hapis cezası aldı
YRP'li Geçgil,' Parti arası geçiş yapmak halkımıza saygızlıktır'
YRP'li Geçgil," Parti arası geçiş yapmak halkımıza saygızlıktır"
'Depreme her zaman hazır olmalıyız'
'Depreme her zaman hazır olmalıyız'
Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada: 10 yaralı
Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada: 10 yaralı
Başkan Ahmet Taş sağlığına kavuşarak taburcu oldu
Başkan Ahmet Taş sağlığına kavuşarak taburcu oldu
Trafikte Güvenliğin Anahtarı: Zorunlu Trafik Sigortasının Püf Noktaları
Trafikte Güvenliğin Anahtarı: Zorunlu Trafik Sigortasının Püf Noktaları
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!