  • Haberler
  • Sağlık
  • Melikgazi Belediyesi'nden 'meme kanseri' farkındalık eğitimi

Melikgazi Belediyesi'nden 'meme kanseri' farkındalık eğitimi

Melikgazi Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personellere yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi düzenledi. Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sema Tercan tarafından verilen eğitimde, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Melikgazi Belediyesi'nden 'meme kanseri' farkındalık eğitimi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personellere yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi düzenledi. Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sema Tercan tarafından verilen eğitimde, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere Melikgazi Belediyesi kadın personelleri katıldı. Eğitimde meme kanserinin her 8 kadından 1’inde görüldüğü ifade edilerek erken teşhisin hayat kurtardığı belirtildi. Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sema Tercan, meme kanserinden korunma yolları, meme kanserinde risk faktörleri, koruyucu faktörler, belirti ve bulguları gibi birçok konu hakkında kadın personelleri bilgilendirdi.

Bütün kanser türlerinde olduğu gibi, çok yaygın görülen meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Tercan, yıllık kontrollerin önemine değinerek Kayseri’de bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi merkezleri hakkında bilgilendirme sağladı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' devam ediyor
ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' devam ediyor
Vali Çiçek: 'Türk gençliğinin milli şuuru devam ettiği sürece Türkiye asla yıkılmaz ve bölünmez'
Vali Çiçek: 'Türk gençliğinin milli şuuru devam ettiği sürece Türkiye asla yıkılmaz ve bölünmez'
Kayseri'nin Eylül ayı ihracatı yüzde 1.9 azaldı
Kayseri'nin Eylül ayı ihracatı yüzde 1.9 azaldı
Polisin şok uygulamasında 5 bin 855 kişi ve 2 bin 634 araç sorgulandı
Polisin şok uygulamasında 5 bin 855 kişi ve 2 bin 634 araç sorgulandı
Kapadokya'da tarihi sürpriz: 1000 yıllık tarihi mezar ortaya çıkarıldı
Kapadokya'da tarihi sürpriz: 1000 yıllık tarihi mezar ortaya çıkarıldı
CHP'li başkan terörden tutuklandı: Esenyurt Belediyesine görevlendirme
CHP'li başkan terörden tutuklandı: Esenyurt Belediyesine görevlendirme