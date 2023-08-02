Melikgazi daha temiz bir çevre için boş alanların temizliğini yapıyor

Melikgazi Belediyesi ilçenin çeşitli mahallelerinde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için, boş alanların greyder yardımıyla tesviye ve temizlik çalışmalarını yapıyor.

Çevre kirliliğini önlemek adına düzenlenen temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geleceğe sağlıklı, planlı ve mutlu bir Melikgazi bırakmak adına özellikle temizlik hizmetlerine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. İlçe genelinde boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki görüntü kirliliği oluşturan yabani otların temizliğinin ardından genel temizlik çalışması gerçekleştirdiler. Böylece boş alanda kuru otlardan kaynaklı yangınların önlenmesi, otların arasından sinek haşere gibi hayvanların barınmasının önlenmesi ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarımıza ilçemizin muhtelif alanlarda devam edeceğiz. Ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi konusunda hassas bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarla ilçeyi daha yaşanılabilir temiz nezih bir yer haline getiriyoruz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. Çalışmalarımız gerekli görülen tüm mahallelerde devam edecek” dedi.