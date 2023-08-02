Melikgazi daha temiz bir çevre için boş alanların temizliğini yapıyor

Melikgazi Belediyesi ilçenin çeşitli mahallelerinde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için, boş alanların greyder yardımıyla tesviye ve temizlik çalışmalarını yapıyor.

PAYLAŞ
  • 02.08.2023 14:25
  • Güncelleme: 02.08.2023 14:25
Melikgazi daha temiz bir çevre için boş alanların temizliğini yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ilçenin çeşitli mahallelerinde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için, boş alanların greyder yardımıyla tesviye ve temizlik çalışmalarını yapıyor.

Çevre kirliliğini önlemek adına düzenlenen temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geleceğe sağlıklı, planlı ve mutlu bir Melikgazi bırakmak adına özellikle temizlik hizmetlerine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. İlçe genelinde boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki görüntü kirliliği oluşturan yabani otların temizliğinin ardından genel temizlik çalışması gerçekleştirdiler. Böylece boş alanda kuru otlardan kaynaklı yangınların önlenmesi, otların arasından sinek haşere gibi hayvanların barınmasının önlenmesi ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarımıza ilçemizin muhtelif alanlarda devam edeceğiz. Ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi konusunda hassas bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarla ilçeyi daha yaşanılabilir temiz nezih bir yer haline getiriyoruz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. Çalışmalarımız gerekli görülen tüm mahallelerde devam edecek” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Tütün mamüllerine büyük zam

Tütün mamüllerine büyük zam

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

DAHA FAZLA
Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı