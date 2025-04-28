Narkotik operasyonunda 1 haftada 13 kişi tutuklandı
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 12 kilogram 870,95 gram narkotik madde, 71 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yürütülen çalışma neticesinde; 12 kilogram 870,95 gram narkotik madde, 71 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
27 operasyon kapsamında ise 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 13 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.