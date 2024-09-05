Melikgazi Kayseri Basketbol, Genel Kurul yapacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 21 Eylül Cumartesi günü Olağan Genel Kurul yapacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Genel Kurul yapacak
Kayseri GündemEditör

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig’i ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 21 Eylül Cumartesi günü Olağan Genel Kurul yapacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig’inde hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, Olağan Genel Kurul kararı aldı. Kulüp resmi hesaplarından yapılan açıklamada Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Basın Odası Toplantı Salon’unda yapılacağı duyuruldu. Yeni yönetimin belirleneceği Genel Kurul’da Divan heyetinin belirlenmesinden sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı, gündeme alınması istenen teklifler, Yönetim-Denetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporların okunması ve ibra edilmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarına üye seçimi gibi gündem maddelerine geçilecek.

Genel Kurul toplanma yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

İHA
Kayseri Gündem

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