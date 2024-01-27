Melikgazi'nin çocuklara özel karne şenliği Danışment ile devam etti

Melikgazi Belediyesi, karnelerini alarak yarıyıl tatilinde olan öğrencileri, birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Karne Şenliği’nde bir araya getirmeye devam ediyor.

Danışmentgazi Sosyal Tesisi’nde Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi Mahallesi olmak üzere üç mahallenin çocuklarına hitap eden karne şenliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şenlik kapsamında çocukların hazırlanan yarışmalar, gösteriler, maskot bando, palyaço, animasyonlar ve konserler ile keyifli vakit geçiriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Çocuklarımıza yarıyıl tatilinde farklı mahallelerde ‘Karne Şenliği’ etkinliğimizi düzenleyerek hep birlikte eğlenmek ve onlara moral olmak istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak en güzel ve keyifli çalışmalarımızı çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımız için onları mutlu edecek birçok etkinliğin içinde yer aldığı karne şenliğimiz devam ediyor. Çocuklarımız şenlik boyunca hem eğitim döneminin yorgunluğunu atıyor hem de aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Rabbim çocuklarımızın ömrünü bahtını hayırlı eylesin. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller dilerim” dedi.

Karne şenliği, 29 Ocak Pazartesi günü saat 13.30’da Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi’nde çocukları mutlu etmeye devam edecek.