MHP Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet İpekçi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Yahyalı İlçe Başkanlığı görevine Ahmet İpekçi getirildi. MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Genel Merkezimizin olurları ve İl Başkanımızın tensipleriyle Yahyalı İlçe Başkanı olarak Sn. Ahmet İpekçi atanmıştır.

Yeni İlçe Başkanımıza bu kutlu görevde başarılar dileriz. Bu zamana kadar takdire şayan çalışmaları için önceki İlçe Başkanımız Nebi Akkuş’a teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.