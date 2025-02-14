Midi Erkekler İl Birincisi belli oldu

2024-2025 Sezonu Kayseri Midi Erkekler Ligi oynanan final maçlarının ardından sona erdi.

Midi Erkekler İl Birincisi belli oldu

Kayseri Midi Erkekler Ligi maçları Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanan final maçı ile sona erdi. Elit Voleybol-A ile Develi GSMİ Spor Kulübü takımları arasında oynanan final karşılaşmasını kazanan Elit Voleybol-A Kayseri Şampiyonu olurken Develi GSMİ Spor Kulübü ikinci oldu. Elit Voleybol-A takımına birincilik madalyalarını ve kupasını Elit Voleybol Kulübü Genel Koordinatörü Fuat Kalay ve Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım takdim etti.

Haber Merkezi

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