Midi Erkekler İl Birincisi belli oldu
2024-2025 Sezonu Kayseri Midi Erkekler Ligi oynanan final maçlarının ardından sona erdi.
Kayseri Midi Erkekler Ligi maçları Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanan final maçı ile sona erdi. Elit Voleybol-A ile Develi GSMİ Spor Kulübü takımları arasında oynanan final karşılaşmasını kazanan Elit Voleybol-A Kayseri Şampiyonu olurken Develi GSMİ Spor Kulübü ikinci oldu. Elit Voleybol-A takımına birincilik madalyalarını ve kupasını Elit Voleybol Kulübü Genel Koordinatörü Fuat Kalay ve Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım takdim etti.