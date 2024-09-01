Milletvekili Akar: 'Tomarza, yiğidin, avşarların harman olduğu yer'

Tomarza'nın yiğidin harman olduğu yer olduğunu belirten Milletevekili Hulusi Akar, Dünyadan ve Türkiye'den Dadaloğlu Şenliklerine daha fazla katılım sağlamak gerektiğini vurguladı.

Bu kültür ve sanat faaliyetlerinde bir ve beraber olmanın önemine değinerek, 85 milyonunun kardeş kardeşe omuz omuza çalışmak suretiyle güçlü ve büyük Türkiye için her türlü gayreti göstereceğiz diyen Akar, ülkemize ve milletimize karşı yönelen her türlü tehdide karşı, Fetö, Pkk, Ypg, Deaş ne varsa hepsine karşı vatanımızı savunmakta kararlı olduğumuz belirterek, ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyerek bekamızı sağlayacağımızı vurguladı.

Dadaloğu Şenliklerini organize eden Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'a ve Dadaloğlu Dernek Başkanı Galip Bitigen'e teşekkür eden Akar şunları söyledi: 'Bu memleket bizim, bu bayrak bizim, bu tarih bizim. Biz onun için diyoruz ki sağımıza solumuza bakmadan her türlü imkanı ve fırsatı kullanmak ve hep beraber çalışmak suretiyle vatanımız için, milletimiz için, şehrimiz için, Tomarza için üzerimize düşen gayreti göstereceğiz.'