Milletvekili Ataş: 'Kayseri'de Suriyeliler gittiği için kapanan fabrika yok!'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri sanayisi ve yabancı uyruklu işçiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Kayseri’de yabancı uyruklu işçilerin şehri terk ettiği ve bu sebeple fabrikaların kapandığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Milletvekili Ataş, “Bu yalanı ortaya atanlar yabancılara muhtaç olduğumuz algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu yalanı ortaya atanlar Kayseri’yi, Kayseriliyi tanımamaktadır. Tarih boyunca ticaret merkezi olan, Cumhuriyetle birlikte ülkenin en önemli sanayi şehirleri arasında başı çeken Kayseri, 2 binden fazlası fabrikası, 4 milyar dolara yakın ihracatı, 3 OSB’si ve 1 serbest bölgesiyle ülkenin gurur kaynağıdır. Fabrikaların kapandığı yalanını ortaya atanlar yabancı uyrukluların gitmesi sebebiyle kapanan bir fabrika göstersinler” dedi.