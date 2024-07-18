Milletvekili Ataş Suriye Olayları üzerinden Kayserili STK'ları hedef aldı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Suriyelilerle ilgili yaşanan olayların ardından Kayseri ziyaretini değerlendirdi. Ataş, ‘İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya şehrimize gelmiştir. Mülki idare amirleri, AKP teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve siyasilerle toplantı yapmıştır. Kayseri’ye gelip en güvenli yerlerde pastırma kesip kayısı dağıtmak yerine keşke olayların yaşandığı gettolaşan mahallelere gitseydi, orada azınlıkta kalmış hemşehrilerimden olayları dinleseydi, sığınmacıları gönderemeyeceğini, onların yüzüne söyleyebilseydi’ diye konuştu.

VATANDAŞI TAHRİK EDİP BİRBİRNE DÜŞÜRMEK UTANMAZLIK, HADSİZLİKTİR

Milletvekili Dursun Ataş, ayrıca ‘Hemşehrilerimin bu yaşadıklarını görmezden gelip sığınmacı işgaline değil de bu işgale itiraz edenlere laf söylemek, koca bir şehri provokatörlükle suçlamak, ırkçılıkla suçlamak en hafif tabirle utanmazlıktır, aymazlıktır, hadsizliktir’ ifadelerini kullandı.



Kayseri’de infial yaratan olayın yankıları sürüyor. Konu yine Meclis gündemine geldi. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ataş, vatandaşa sahip çıktı ve yaşanan sorunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

ATAŞ'TAN KAYSERİ'DE YAŞAYAN HALKI BİRBİRİNE TAHRİK AÇIKLAMALARI

Milletvekili Ataş, Kayseri’de Suriyeli bir sığınmacının küçük yaşta bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan ve şehrin geneline hatta başka şehirlere yayılan olayların üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiğini hatırlatarak, ‘Bu olaylar yaşanmadan hem Mecliste hem de pek çok farklı mecrada bu tip olaylar yaşanmadan önlem alınsın diye defalarca açıklama yaptım. Nitekim yaşanan bu olayların tek başına bir olayın tepkisi olmadığını, Kayseri’de birçok mahallenin sığınmacıların eline geçtiğini, yoğun gettolaşmanın olduğunu, buralarda hemen hemen her gün huzursuzluk yaşandığını, iktidardan yerel yöneticilerine kadar yapılan ayrımcılığın, haksızlığın sonucu toplumsal bir sinir boşalması yaşandığını burada yine anlattım. 150 bin sığınmacıya yani nüfusunun neredeyse yüzde 10’una bakmak zorunda kalan, gettolaşma yüzünden eskiden huzurla oturdukları, çalıştıkları mahallelerden taşınmaya mecbur bırakılan, çocuğunu tek başına dışarı dahi gönderemez duruma gelen, Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 14 yoksulluğa mahkûm edilmiş Kayserili hemşehrilerimin bu yaşadıklarını görmezden gelip sığınmacı işgaline değil de bu işgale itiraz edenlere laf söylemek, koca bir şehri provokatörlükle suçlamak, ırkçılıkla suçlamak en hafif tabirle utanmazlıktır, aymazlıktır, hadsizliktir. Yanlış anlaşılmasın, yaşanan olayları tasvip etmiyoruz ancak birkaç provokatörün, kendini bilmezin yaptığı şeylerden dolayı asıl sorunun üstünü kapatmaya çalışmanın, yıllardır sığınmacılara bakan Kayserilileri ırkçılıkla suçlamanın ihanet olduğunu anlatıyoruz. Ayrıca, bugün ırkçılıkla suçlanmak on sene sonra vatansız olmaktan da daha iyidir, onu da antrparantez söyleyeyim’ şeklinde konuştu.

ATAŞ, KAYSERİLİ STK'LARA HAKSIZ İTHAM VE BÜHTANDA BULUNDU

Olaylar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Kayseri ziyaretini de değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Yerlikaya’nın olayların yaşandığı mahallelere gitmemesine tepki gösterdi. Milletvekili Ataş, ‘Yaşanan olaylardan sonra İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya şehrimize gelmiştir. Mülki idare amirleri, AKP teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve siyasilerle toplantı yapmıştır. Kayseri’ye gelip en güvenli yerlerde pastırma kesip kayısı dağıtmak yerine keşke olayların yaşandığı gettolaşan mahallelere gitseydi, orada azınlıkta kalmış hemşehrilerimden olayları dinleseydi, sığınmacıları gönderemeyeceğini, onların yüzüne söyleyebilseydi. Sığınmacıların gitmesini istemeyen bir AKP Hükümeti, bir de İHH, Mazlumder gibi STK'ler kalmıştır’ dedi.

VEKİL ATAŞ'IN PROVAKATÖR TEPKİSİ

Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Onlar ensar, onlar misafir.” gibi bu işgali güzelleyen STK’lara soruyorum: Sığınmacılar üzerinden topladığınız yardımlar için mi bu işgali destekliyorsunuz? TÜİK’e göre bile yüzde 14'ü yoksul olan Kayseri’deki ihtiyaç sahiplerini görmeyip devletin, belediyelerin yardım yağdırdığı sığınmacıları korumanızın altında ne yatmaktadır? Sayın Bakanım, bu işgale karşı ne yapacaksınız? Bu işten nemalanan üç beş STK'yı mı yoksa Türk milletini mi dinleyeceksiniz? “Birkaç provokatör yüzünden oldu.” diyerek sorunun üstünü mü kapatacaksınız yoksa sorunu kökünden çözecek misiniz? Bu işgale “Dur.” demenin, bu sorunu çözmenin yolu belli ve açıktır. Misafirlik bitmiştir, milletimizin sabrı tükenmiştir, sığınmacılar geri dönmelidir; bunu Türk milleti ve Kayseri halkı istemektedir. Siz bunların cevabını vermelisiniz. Hükümetin tutumu ne olacaktır? “Birkaç provokatörle’ bu iş geçiştirilecek iş değildir.



