Milletvekili Ataş, Yoğun Temposuyla Kayseri'de Dikkat Çekiyor

Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve il, ilçe yönetimleri ile uyumlu bir şekilde çalışarak, vatandaşlardan ve iş dünyasından gelen taleplerin ardından harekete geçti. Bu kapsamda, Kayseri SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu ve Defterdar İbrahim Kaya'yı ziyaret ederek, işletmelerden gelen talep ve beklentileri iletti ve görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların acı günlerinde de yanlarında olan Ataş, kentte vefat eden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Ayrıca, OSB'deki fabrika yangını nedeniyle fabrikayı ziyaret ederek bilgi aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracıları ile bir araya gelen Ataş, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılacağını ve konunun takipçisi olacağını belirtti. İş dünyasından Oda Başkanlarına, esnaf ziyaretlerinden basın çalışanlarına kadar farklı alanlarda ziyaretler gerçekleştiren Ataş, görüş alışverişinde bulundu ve göreve yeni atanan bazı isimlere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Türk-İş’e bağlı sendikaların Kayseri temsilcileri ile de bir araya gelen Ataş, işçilerin yaşadığı sorunları dinledi ve beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ataş, vatandaşla iç içe olmayı sürdüreceğini ve Kayseri’nin sorunlarının çözümü için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. "Bizim derdimiz davamız Kayseri. Bu anlayışla şehrin, vatandaşın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Ayrıca, ilk günden bu yana kendisine destek veren parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda başlayan bütçe görüşmelerine de değinen Ataş, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifine yönelik görüşmelerin hayırlı olmasını temenni etti.