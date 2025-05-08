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Kayseri Spor Adamları Derneği Yöneticilerinden Kayseri Gündem'e Ziyaret

Kayseri'nin kadim spor emektarları ve Kayseri Spor Adamları Derneği yöneticileri, Kayseri Gündem gazetesini ziyaret ederek, Kayseri spor tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Kayseri Spor Adamları Derneği Yöneticilerinden Kayseri Gündem'e Ziyaret

Kayseri’nin köklü spor emektarları Halil Severcan, Alim Gerçel ve Fehmi Kuş, gazetemize gelerek sporun tarihi üzerine değerli bilgiler paylaştı. 

Ayrıca, spor tarihine ışık tutan dokümanlarını gazetemiz sahibi Osman Gerçek ile paylaştılar. Spor Adamı Halil Svercan’ın hazırlamış olduğu Kayseri Spor Adamları Albümü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan ziyaretçiler, albümün önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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