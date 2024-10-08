Milletvekili Çopuroğlu, vatandaşın davetini geri çevirmedi
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan bir vatandaşı evinde ziyaret etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Yahyalı ilçesinde bakkallık yapan vatandaşın davetine olumlu yanıt vererek evine konuk oldu. Ziyaret sırasında kahve ikramının ardından aile ile sohbet eden Çopuroğlu, talep ve sıkıntıları da dinledi.
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