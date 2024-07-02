Zümra Çetintaş Badminton Türkiye Kupası'ndan 2 madalyayla döndü
Kayserili Badmintoncu Zümra Çetintaş, U9 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda birinci, tek kızlarda ikinci oldu.
U9 Türkiye Badminton Şampiyonası, Çorum’da düzenlendi. Beş gün süren müsabakalara antrenörü Oktay Coşkunca ile Kayseri’den katılan Zümra Çetintaş U9 çift bayan kategorisinde şampiyon olurken, U9 tek kız kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu.
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