Başkan Özdoğan: 'Yol çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Akyazı Mahallesi’nde toplam 2,7 kilometrelik yol yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı. Başkan Özdoğan, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge halkının daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşacağını ifade etti.

Başkan Özdoğan; ilçenin altyapı ve yol kalitesini iyileştirmek adına büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Hacılar’ımızın dört bir yanında sürdürdüğümüz çalışmalarla, ulaşım ağımızı daha modern ve güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Akyazı Mahallesi’nde devam eden 2,7 kilometrelik Seyranlı Caddesi asfaltlama işi de bu çalışmaların önemli bir parçası. Bu bölgemizde elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı çalışmalarını tamamlamıştık. Testlerin ardından asfalt çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yol kalitesini artırmaya büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Başkan Özdoğan; "İlçemizin her mahallesinde ihtiyaç duyulan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, sadece bugünü değil, Hacılar’ın geleceğini de inşa etme amacımızın bir yansımasıdır" şeklinde konuştu. Başkan Özdoğan, yapılan çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekiplerine ayrıca teşekkür ederek, "Bu tür projelerde büyükşehir belediyemizin desteği, çalışmalarımızın başarısında önemli bir rol oynuyor. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve özveriyle çalışan ekiplere, ilçemize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.