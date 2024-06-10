Minikler 'iyilikle' engelleri aştı, öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Emine Akçakaya İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen İyilik Kumbarası Projesi’nde toplanan paralarla alınan 15 adet tekerlekli sandalye düzenlenen törenle engelli vatandaşlara teslim edildi. Törende anaokulu öğretmeni gözyaşlarını tutamadı.

Emine Akçakaya İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Sıdıka Aslan İçöz, öğrencileri ile birlikte İyilik Kumbarası Projesi başlattı. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kumbaralarla gerçekleştirilen proje ile geçen 5 tekerlekli sandalye alınırken, bu yıl öğrenciler hem ebeveynleri hem de çevrelerinden yardım toplayarak toplam 15 adet tekerlekli sandalye aldı. Alınan tekerlekli sandalyeler Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Sanat Galerisi’nde düzenlenen tören ile engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edilirken, yine ilkokul öğrencileri tarafından yapılan resimlerin sergilendiği Engelleri Aşan Resim Sergisi’nin de açılışı yapıldı.

Törende açılış konuşması yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Ben bugün burada yapılan etkinlikte hem okul idarecilerimizi hem bu işe katkı veren velilerimizi ve çok değerli öğrencilerimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Hayırları inşallah kabul olsun diyorum” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, “Bugün burada bu sergide emeği geçen yöneticilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize, hayırseverlerimize, bu çalışmanın kahramanı sevgili çocuklarımıza ve en büyük işbirlikçimiz büyükşehir belediyemize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Benzeri projelerin diğer okullar tarafından da yapılması gerektiğini söyleyen Emine Akçakaya İlkokulu anasınıfı öğretmeni Sıdıka Aslan İçöz, “Aralık ayında Türk Malı Haftası’nı kutluyoruz malum. Bu haftada ben öğrencilerimin tüketimden ziyade üreten, dönüştüren ve düşünen bireyler olarak yetişmesini istediğim için ne yapalım diye düşündük. Geri dönüşüm malzemelerinden 3 boyutlu kumbaralar tasarladık. Bu kumbaralarla da Mayıs ayında Engelliler Haftası’na kadar bir bütçe oluşturmalarını istedim. Öğrencilerim de akrabalarından, komşularından ve anne babalarının iş yerlerine gidip, projeyi anlatarak destek istediler. Ben bu projeyi geçen yıl başlatmıştım ve 5 adet alabilmiştik ama bu yıl velilerimizin de katkıları çok büyüktü. 15 adede tamamlayabildik. Bu projenin daha fazla okula örnek olmasını istiyorum. Herkes yapmalı bence bu ve benzeri projeler. Seneye hedefimiz 2-3 katı olabilir, daha fazla insana erişmek olabilir. Şahsım ve öğrencilerim adına çok mutluyum” dedi.

Anasınıfı öğrencisi Gökçe Selma Yıldız da, “Kumbaramızı geri dönüşüm malzemelerinden yaptık. Sonra da para topladık ve tam 15 tane tekerlekli sandalye aldık. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bunun için de çok güzel hissediyorum ve doğrusunu söylemek gerekirse harika bir duygu” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı.