Başkan Gülsoy, ilk bin ihracatçıyı kutladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023' raporunda yer alan 21 Kayseri firmasını kutladı. Başkan Gülsoy, '2023 yılında her alanda zorlu bir süreçten geçildi, bugün bu rakamlara ulaşmış olmak kıymetli. TİM ilk 1000 listesine girerek ülkemizin ve şehrimizin yatırımına, üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Gülsoy, ilk bin ihracatçıyı kutladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2023” raporunda yer alan 21 Kayseri firmasını kutladı. Başkan Gülsoy, “2023 yılında her alanda zorlu bir süreçten geçildi, bugün bu rakamlara ulaşmış olmak kıymetli. TİM ilk 1000 listesine girerek ülkemizin ve şehrimizin yatırımına, üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TİM, 2023 yılı araştırma verilerine göre Türkiye’nin ilk bin ihracatçısını açıkladı. TİM tarafından kamuoyuyla paylaşılan Türkiye’nin ilk 100 İhracatçısı Araştırma Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Açıklanan listede Kayseri’den 17 firmamız yer alıyor. Ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren dört firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri’den toplam 21 firmamız bulunuyor" dedi.

2023 yılının her anlamda zor bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Üretim, satış, karlılık, ihracat gibi kıstaslar ile belirlenen firmalar arasında 21 Kayseri firmamızın yer alması şehrin ekonomisinde ki gelişmenin göstergesidir. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolu üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçiyor. Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu kapsamda, listede yer alan ve gurur kaynağımız ihracatçılarımızı tebrik ediyor, işçisinden idarecisine kadar hepsinin emeklerine sağlık diyorum. İlk bin listesine giren 21 firmamızı tekrar tebrik ediyor, şehrimizin ekonomisine, üretim ve ihracatına sağladıkları katkılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

750 Parsellik Kayseri'nin yeni gözde mekanında inceleme
750 Parsellik Kayseri'nin yeni gözde mekanında inceleme
Geniş Aile ünlüleri Çanakkkale Müzesini gezdi
Geniş Aile ünlüleri Çanakkkale Müzesini gezdi
Hac ve Kurban Ay'ı Zilhicce'nin ON gününün önemi
Hac ve Kurban Ay'ı Zilhicce'nin ON gününün önemi
76 yıldır devam eden tarihi kazıda yeni sezon başladı
76 yıldır devam eden tarihi kazıda yeni sezon başladı
Hira Mağarası'nda ziyaretçi kuyruğu
Hira Mağarası’nda ziyaretçi kuyruğu
1 haftada 21 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
1 haftada 21 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama