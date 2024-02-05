Miraç Kandili coşkusu Saçmacı Camii'nde yaşanacak

Yarın idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla Saçmacı Camii'nde birbirinden güzel programlar düzenlenecek.

Miraç Kandili coşkusu Saçmacı Camii'nde yaşanacak
Kayseri GündemEditör

Yarın idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla Saçmacı Camii’nde birbirinden güzel programlar düzenlenecek.

Hayırsever Saçmacı ailesi tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde yaptırılan Saçmacı Camii’nde Miraç Kandili coşkusu yaşanacak. Dünya ezan okuma birincisi Muhsin Kara ve Ayasofya Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımı ile düzenlenecek olan programlarda, kandil coşkusu yaşanacak.

Akşam namazından sonra başlayacak olan programlar, yatsı namazı sonrasına kadar devam edecek.

Miraç Kandili coşkusu Saçmacı Camii'nde yaşanacak
Miraç Kandili coşkusu Saçmacı Camii'nde yaşanacak
Miraç Kandili coşkusu Saçmacı Camii'nde yaşanacak
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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