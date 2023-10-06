Motorine büyük indirim
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması beklenen indirim 2 lira 92 kuruş olarak kesinleşti.
- 06.10.2023 19:32
- Güncelleme: 06.10.2023 19:32
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece yarısından (7 Ekim 2023 00:00) itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 92 kuruş indirim geldi.
Şu anda 41 lira 12 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı indirim uygulandıktan sonra 38 lira 20 kuruşa düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 35,68 TL
Motorin (dizel): 41,12 TL (indirim uygulanmadan)
LPG: 18,49 TL.
1ha
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