Motorine büyük indirim

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece yarısından (7 Ekim 2023 00:00) itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 92 kuruş indirim geldi.

Şu anda 41 lira 12 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı indirim uygulandıktan sonra 38 lira 20 kuruşa düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 35,68 TL

Motorin (dizel): 41,12 TL (indirim uygulanmadan)

LPG: 18,49 TL.