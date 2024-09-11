MÜSİAD, Arif Molu Meslek Lisesi'nin hamiliğini üstlendi
Valilik, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve MÜSİAD arasında Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi için Hamilik protokolü imzalandı.
Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) arasında, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Hamilik Protokolü imzalandı. İmza törenine Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, il müdürleri ve MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer katıldı.
Lise nezdinde verilecek desteği olumlu karşıladığını ifade eden Vali Çiçek, “Elini taşın altına koyan MÜSİAD’ı bu noktada tebrik ediyorum” dedi.