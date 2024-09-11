  • Haberler
  • Gündem
  • MÜSİAD, Arif Molu Meslek Lisesi'nin hamiliğini üstlendi

MÜSİAD, Arif Molu Meslek Lisesi'nin hamiliğini üstlendi

Valilik, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve MÜSİAD arasında Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi için Hamilik protokolü imzalandı.

MÜSİAD, Arif Molu Meslek Lisesi'nin hamiliğini üstlendi

Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) arasında, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Hamilik Protokolü imzalandı. İmza törenine Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, il müdürleri ve MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer katıldı.
Lise nezdinde verilecek desteği olumlu karşıladığını ifade eden Vali Çiçek, “Elini taşın altına koyan MÜSİAD’ı bu noktada tebrik ediyorum” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma başlatıldı!
Kartal Kavşağı'ndan Organize gidiş yolu bugünden itibaren kapalı
Kartal Kavşağı'ndan Organize gidiş yolu bugünden itibaren kapalı
Vali Çiçek: 'Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyen alçakların sayısı çok'
Vali Çiçek: 'Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyen alçakların sayısı çok'
Milletvekili Ersoy: ' Akar'ın bu sözlerinin altına imzamızı atıyoruz'
Milletvekili Ersoy: ' Akar’ın bu sözlerinin altına imzamızı atıyoruz'
Çarptığı genç yaşamını yitirdi, vicdansız sürücü kaçtı
Çarptığı genç yaşamını yitirdi, vicdansız sürücü kaçtı
Kayseri'den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru
Kayseri’den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru