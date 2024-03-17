MÜSİAD Kayseri üyeleri iftarda buluştu

MÜSİAD Kayseri İl Başkanlığı tarafından üyeler ve yetim çocukların buluştuğu iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD İl Başkanı Ferhat Akmermer; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri protokol üyeleri ve MÜSİAD üyelerinin yanı sıra yetim çocukların ağırladığı ayrıca MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın da telekonferans ile açılış konuşmasını yaptığı iftar yemeğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Ferhat Akmermer konuşmasında; "Bereketin ortağı arttıkça çoğalan iftar soframızda bizlerle birlikte olduğunuz ve bereketinizi paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Akmermer ayrıca MÜSİAD’ın dünyanın 81 farklı ülkesinde bulunan 95 irtibat noktasına sahip olduğunu ve Türkiye genelindeki 83 şubesinin de aynı anda iftar sofrasında buluştuğunu belirtti. Akmermer Ramazan ayının sadece oruç ibadetlerinin yerine getirildiği bir ay olmadığını vurgulayarak dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği duygularının da pekiştiği bir dönem olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin ardından gösterilen dayanışmanın önemini vurgulayan Akmermer, Türkiye’nin refahını hedefleyen iş adamları olarak üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Ferhat Akmermer konuşmasını; "Önümüzdeki Ramazan’da tüm Müslüman coğrafyasında barış ve adaletin sağlandığı, özellikle Gazze deki zulmün sonsuza dek son bulmuş olduğu bir dünya da çok daha geniş iftar sofralarında buluşmayı Rabbimden niyaz ederek sözlerimi noktalarken her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor sizleri Allah’a emanet ediyorum" şeklinde sonlandırdı.