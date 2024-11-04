Sivaslı öğrenci Dünya 5.si oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde meslek lisesi öğrencileri katıldıkları Robochallenge yarışmasında dünya beşinciliği elde etti.

Sivaslı öğrenci Dünya 5.si oldu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Gürün ilçesinde meslek lisesi öğrencileri katıldıkları Robochallenge yarışmasında dünya beşinciliği elde etti.

31 Ekim - 6 Kasım 2024 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te Dünya’nın ve Avrupa’nın en büyük ve önemli robotik yarışmalarından biri olan Robochallenge yarışması düzenlendi. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 19 farklı ülkeden birçok öğrenci takımlarını ağırlayan bu organizasyon öğrenci takımlarına 15 farklı kategori sundu. Dün finali yapılan 15. RoboChallenge Uluslararası Robotik yarışmasında, Gürün Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mini Sumo Robot kategorisinde dünya beşincisi oldu. Barışıyı danışman öğretmen Serkan Ayyıldız ve 11 bilişim sınıfı öğrencisi Fatih Mehmet Emre elde etti. Ayyıldız’ın 8 yıldır proje üzerinde çalıştığı belirtildi.

İHA
Kayseri Gündem

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