Narkotik köpeği ETA durdurulan araçta bir çuval hap buldu
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde F.G.(25)'nin kullandığı araç durdurularak narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramada 432 adet narkotik Hap ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.G.(25)’nin kullandığı araç durdurularak narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramada 432 adet narkotik Hap ele geçirildi. F.G.(25) gözaltına alınarak hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.