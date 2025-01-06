Narkotik köpeği Jack 28 bin 130 adet hap buldu
Kayseri'de polis ekipleri ve narkotik arama köpeği Jack ile yapılan operasyonda H.E. isimli şahıs yakalanırken 28 bin 130 adet narkotik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, H.E. (30) yakalandı. Narkotik arama köpeği Jack ile yapılan aramalarda ise 28 bin 130 adet narkotik hap ele geçirildi. H.E., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.